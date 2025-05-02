В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов, максимальное наказание составит 6 лет лишения свободы. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Проект предлагает внести изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ о неправомерном обороте средств платежей. Передачу другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для неправомерных операций будут наказывать сроком до 3 лет заключения, штрафом в 100-300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами либо ограничением свободы на срок до 2 лет, или же до 3 лет принудительных работ. Такое же наказание грозит за неправомерные операции с использованием электронного средства платежа по указанию или в интересах другого лица.
При этом за приобретение (передачу) из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа лицом, которое не является клиентом банка, для неправомерных операций или приобретение такого средства платежа либо доступа для последующей передачи хотят установить наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в 100-500 тысяч рублей. Неправомерные операции с электронным средством платежа, совершенные лицом, не являющимся клиентом кредитной организации, будут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет, штрафом от 300 тысяч до 1 млн рублей (или в размере дохода осужденного за 1-3 года), либо 6 годами заключения и аналогичным штрафом с возможным ограничением свободы на срок до 2 лет.
Ранее Банк России поддержал введение уголовной ответственности для дропперов.
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