В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности для дропперов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для дропперов, максимальное наказание составит 6 лет лишения свободы. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предлагает внести изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ о неправомерном обороте средств платежей. Передачу другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для неправомерных операций будут наказывать сроком до 3 лет заключения, штрафом в 100-300 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами либо ограничением свободы на срок до 2 лет, или же до 3 лет принудительных работ. Такое же наказание грозит за неправомерные операции с использованием электронного средства платежа по указанию или в интересах другого лица.