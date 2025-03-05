Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов

На совещании с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что данный вопрос осложняется тем, что в числе дропперов много несовершеннолетних, которые не отдают себе отчёт, во что их втягивают мошенники.

По её словам, согласие на открытие счёта и получение карты должны давать родители ребёнка, также у них должна быть возможность получать выписки.

«Тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное», - заключила глава Центробанка.

Ранее Набиуллина заявила, что с целью борьбы с дропперами Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на одного человека банковских карт, сообщает Ura.ru.

