Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов
Центробанк РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
На совещании с президентом России Владимиром Путиным она отметила, что данный вопрос осложняется тем, что в числе дропперов много несовершеннолетних, которые не отдают себе отчёт, во что их втягивают мошенники.
По её словам, согласие на открытие счёта и получение карты должны давать родители ребёнка, также у них должна быть возможность получать выписки.
«Тогда они могут вовремя вмешаться, если заметят что-то подозрительное», - заключила глава Центробанка.
Ранее Набиуллина заявила, что с целью борьбы с дропперами Центробанк обсуждает ограничение количества оформленных на одного человека банковских карт, сообщает Ura.ru.
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