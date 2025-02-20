Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тысяч человек

Дропперами в России ежемесячно становятся около 80 тысяч человек, заявила замглавы Центробанка Ольга Полякова, передает ТАСС.

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Она рассказала, что будущих подставных лиц буквально привозят автобусами к отделениям банков для оформления банковских карт. Полякова обратила внимание на серьезность происходящего.

«Финансовый регулятор очень обеспокоен масштабами данной проблемы», - подчеркнула замглавы ЦБ.

Ранее российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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