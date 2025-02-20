Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тысяч человек
20 февраля 202510:30
Дропперами в России ежемесячно становятся около 80 тысяч человек, заявила замглавы Центробанка Ольга Полякова, передает ТАСС.
Она рассказала, что будущих подставных лиц буквально привозят автобусами к отделениям банков для оформления банковских карт. Полякова обратила внимание на серьезность происходящего.
«Финансовый регулятор очень обеспокоен масштабами данной проблемы», - подчеркнула замглавы ЦБ.
Ранее российские прокуроры заявили иски к дропперам почти на миллиард рублей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкирии водитель въехал в здание кафе, один человек пострадал
- СКР выявил новые факты нарушения прав граждан на выборах в Абхазии
- В Петербурге городские камеры начнут распознавать этническую принадлежность граждан
- Расчетный курс доллара упал ниже 88,5 рубля
- Житель ХМАО выиграл в лотерею 46 млн рублей
- Депутат Пискерев пригрозил релокантам, участвующим в антироссийских акциях
- Глава МАГАТЭ заявил о росте военной активности в районе ЗАЭС
- В порту Усть-Луга завершена герметизация аварийного танкера Koala
- Ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тысяч человек
- СМИ: На Шри-Ланке россиянка погибла, пытаясь сделать селфи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru