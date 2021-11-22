В Госдуме удивились заявлению о потопившей «Курск» подлодке НАТО
Зампред комитета Госдумы по обороне заявил НСН, что придерживается официальной версии гибели российской субмарины и её экипажа.
В Госдуме придерживаются официально признанной версии причин гибели атомной подлодки «Курск» в августе 2000 года, отметил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ранее в интервью РИА Новости адмирал Вячеслав Попов, командовавший в 2000-м году Северным флотом, заявил, что причиной гибели атомной подводной лодки «Курск» стало столкновение с субмариной НАТО. Адмирал добавил, что «с вероятностью 90%» знает ее название и сигнал SOS подавала именно она.
«Я как зампред комитета по обороне, да и как человек опираюсь прежде всего на официальные версии. В рамках возбужденного уголовного дела было проведено соответствующее расследование, дана соответствующая оценка. Я опираюсь на официальную версию, что это был все-таки взрыв внутри торпеды. Здесь при необходимости могут провести дополнительную проверку, но я, например, такого не вижу смысла», - отметил Швыткин.
Депутат отметил, что не знает, с чем было связано резонансное заявление адмирала Попова.
«Мне трудно сказать, почему было сделано такое заявление. Я сам в некотором не то чтобы недоумении, но в некоторой задумчивости, почему это произошло именно сейчас, с чем это связано. Мне трудно давать оценку. Я не был свидетелем происходящих событий, я опираюсь на уже озвученную версию. От других комментариев я воздержусь», - заключил он.
В сентябре 2020 года цифровая библиотека экс-президента США Билла Клинтона обнародовала долгое время засекреченную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и Клинтоном, посвященного гибели подводной лодки «Курск».
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