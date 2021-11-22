Адмирал Попов: Подлодка «Курск» затонула от столкновения с субмариной НАТО

По его словам, следившая за «Курском» подлодка не смогла обеспечить безопасность из-за плохих условий в море. В результате сильного сближения произошло столкновение. Адмирал заявил, что с вероятностью 90% знает ее наименование, однако сообщить его не может, так как «нужно иметь доказательства и выложить их. «Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сказал Попов.

Напомним, в 2020 году цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала долгое время засекреченную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Клинтоном. Одна из бесед Путина и Клинтона касается гибели подводной лодки «Курск». Она состоялась в сентябре 2000 года.

Подлодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море 10 августа 2000 года. Из-за взрыва учебной торпеды в торпедном аппарате и дальнейшего затопления погибли все находящиеся на борту 118 моряков-подводников.

