Опубликованы переговоры Путина с Клинтоном о гибели «Курска»
Цифровая библиотека Билла Клинтона обнародовала долгое время засекреченную стенограмму разговора президента России Владимира Путина с администрацией Белого дома и самим Клинтоном. Одна из бесед Путина и Клинтона касается гибели подводной лодки «Курск». Она состоялась в сентябре 2000 года. Документы обнаружило издание «Медуза».
«Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы», — говорит в этом разговоре Путин. По словам российского президента, в корпусе подводной лодки была дыра диаметром около двух метров, из-за чего после аварии были мгновенно затоплены первые три отсека. Но эту информацию российские власти не могли рассказать родным моряков, сказал президент.
Путин предположил, что весь экипаж погиб уже в первые 60-90 секунд после произошедшей аварии. Так он подчеркнул, что на тот момент власти не знали, как вытащить тела подводников — из-за большого количества хищной рыбы в районе трагедии, от моряков могли остаться одни скелеты.
Путин также сказал, что его рейтинги могли бы вырасти, если бы он сразу спустил к затонувшей субмарине «маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней». Но, по словам президента, нельзя делать это только ради пиара, нужно отдавать приоритет реальному спасению людей, передает Ura.ru.
Подлодка «Курск» потерпела крушение в Баренцевом море 10 августа 2000 года. Из-за взрыва учебной торпеды в торпедном аппарате и дальнейшего затопления погибли все находящиеся на борту 118 моряков-подводников.
Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, принимавший участие в расследовании гибели «Курска», в интервью НСН заявил, что точка в этом деле поставлена, а жаждущие крови должны унять свои желания.
«Подводное плавание – изначально опасное занятие. В случае с "Курском" произошел отказ вооружения, находящегося на борту. После трагедии возбуждены уголовные дела, расследование закончено, материалы частично открыты. Когда речь идет о вооружении, не все материалы могут быть доступны СМИ. И я не знаю, почему до сих пор не понимаю, почему так всех волнует вопрос, кто ответит? Кровью уже заплатили погибшие моряки. И дополнительной крови уже не нужно», - считает эксперт.
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