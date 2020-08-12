Контр-адмирал о трагедии с АПЛ «Курск»: все виновные найдены

Россия сегодня вспоминает экипаж подлодки «Курск». 20 лет назад атомный ракетонесущий крейсер (АПРК) К-141 затонул в Баренцевом море. Генпрокуратура по итогам многомесячного расследования назвала причиной катастрофы взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. Погибли 118 человек.

Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, принимавший участие в расследовании, в интервью НСН заявил, что точка в этом деле поставлена, а жаждущие крови должны унять свои желания.

«Подводное плавание – изначально опасное занятие. В случае с "Курском" произошел отказ вооружения, находящегося на борту. После трагедии возбуждены уголовные дела, расследование закончено, материалы частично открыты. Когда речь идет о вооружении, не все материалы могут быть доступны СМИ. И я не знаю, почему до сих пор не понимаю, почему так всех волнует вопрос, кто ответит? Кровью уже заплатили погибшие моряки. И дополнительной крови уже не нужно», - считает эксперт.