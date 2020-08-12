Контр-адмирал о трагедии с АПЛ «Курск»: все виновные найдены
Герой России Всеволод Хмыров в беседе с НСН призвал не искать больше виноватых, а сосредоточиться на том, чтобы таких трагедий больше не повторялось.
Россия сегодня вспоминает экипаж подлодки «Курск». 20 лет назад атомный ракетонесущий крейсер (АПРК) К-141 затонул в Баренцевом море. Генпрокуратура по итогам многомесячного расследования назвала причиной катастрофы взрыв торпеды, произошедший из-за утечки компонентов топлива. Погибли 118 человек.
Экс-командующий дивизией подводных лодок Северного флота России, Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, принимавший участие в расследовании, в интервью НСН заявил, что точка в этом деле поставлена, а жаждущие крови должны унять свои желания.
«Подводное плавание – изначально опасное занятие. В случае с "Курском" произошел отказ вооружения, находящегося на борту. После трагедии возбуждены уголовные дела, расследование закончено, материалы частично открыты. Когда речь идет о вооружении, не все материалы могут быть доступны СМИ. И я не знаю, почему до сих пор не понимаю, почему так всех волнует вопрос, кто ответит? Кровью уже заплатили погибшие моряки. И дополнительной крови уже не нужно», - считает эксперт.
«Произошла страшная трагедия, которая обросла мифами и легендами. Все ответы уже даны и опубликованы»
К годовщине трагедии капитана I ранга Игорь Курдин восстановил хронологию событий. Как пишет Лента.ру, после серии взрывов, уложивших подлодку на грунт, 23 уцелевших моряка собрались в девятом кормовом отсеке и до конца боролись за жизнь. По разным версиям, они могли оставаться в живых от нескольких часов до двух суток (на последней версии настаивают родственники экипажа), однако спасти их не удалось ни российским службам, ни иностранным специалистам, которые присоединились к операции.
«Победа подводного флота куется на берегу. И прежде, чем выйти в море, нужно быть идеально подготовленным технически и профессионально. Вывод такой: мужики, в море нужно ходить, идеально зная, что составляет корабль, а корабль и оружие должны быть в идеальном исправном состоянии. Не допускать никаких поблажек ни себе, ни технике, ни начальникам. Исполнять те приказания, которые ведут к победе, а не к поражению», - резюмировал Всеволод Хмыров.
Сегодня в Курске и в Балтийске, Северодвинске и в Санкт-Петербурге, других городах страны вспоминают погибших моряков. В северной столице, где находится самое большое захоронение членов экипажа – 32 человека – была отслужена панихида в Николо-Богоявленском морском соборе. А затем на Серафимовском кладбище у мемориала пройдет церемония отдания воинских почестей погибшим подводникам, возложение цветов, венков и краткий траурный митинг.
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