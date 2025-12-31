СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей
К концу уходящего 2025 года ФНС недополучила 1,8 млрд рублей из-за того, что часть российских блогеров и коучей не заплатила налоги. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
Отмечается, что, например, долг блогера Дмитрия Портнягина вырос до 820 млн рублей. При этом задолженность тренера личностного роста Инны Тлиашиновой перед ФНС составляет 504 млн рублей. Ее уже объявили в международный розыск. Согласно версии следствия, она скрыла от государства 431 млн рублей.
Канал также писал, что долг блогера Александры Митрошиной, которую задержали в марте 2025 года, вырос до 317 млн рублей. По информации следствия, девушка легализовала 127 млн рублей, полученных в результате неуплаты налогов. Уголовное дело направлено в суд.
При этом долг находящейся под домашним арестом Валерии Чекалиной составил 170 млн рублей , а ее экс-супруга Артема — 637 тысяч рублей. Следствие считает, что инфоблогеры переводили деньги на счета нерезидентов страны, используя для операций подложные документы.
Кроме того, издание передавало, что долг осужденной Елены Блиновской составил 1,7 млн рублей. В настоящий момент «Королева Марафонов» находится в колонии общего режима, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в интервью НСН объяснил, что уклонение от уплаты налогов незаметно до тех пор, пока сумма долга не превысит 150 млн рублей, до этой суммы действует другой режим налогообложения, а «серые» схемы используются при более крупных долгах.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru