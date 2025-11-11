УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги

Минстрой России вводит с 2026 года обязательную детализированную отчетность для управляющих компаний и ТСЖ, что позволит жильцам наконец увидеть реальную структуру затрат на коммунальные услуги, сообщают «Известия».

Россиянам назвали услуги, которые УК должна оказывать бесплатно

Нормативная база для этого была создана еще летом текущего года поправками в Жилищный кодекс, но практическая реализация стала возможной только после разработки ведомством единой формы отчетности. Согласно новым требованиям, УК будут обязаны раскрывать все доходы от использования общего имущества дома, финансовые поступления по судебным искам, закупочные цены на коммунальные ресурсы и наценку при их перепродаже жильцам.

Как отмечают эксперты, эта реформа даст реальные инструменты для контроля. Появится возможность выявлять несоответствие между собранными и фактически потраченными средствами. Основные финансовые злоупотребления, которые станет возможно отслеживать, включают завышение стоимости коммунальных ресурсов, сокрытие доходов от аренды общих помещений и нецелевое использование средств.

Ранее стало известно, что при недостаточной температуре горячей воды россияне могут потребовать перерасчет после обращения в управляющую компанию дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖКХЖКУ

Горячие новости

Все новости

партнеры