УК заставят объяснять жильцам, из чего складываются цены на их коммунальные услуги

Нормативная база для этого была создана еще летом текущего года поправками в Жилищный кодекс, но практическая реализация стала возможной только после разработки ведомством единой формы отчетности. Согласно новым требованиям, УК будут обязаны раскрывать все доходы от использования общего имущества дома, финансовые поступления по судебным искам, закупочные цены на коммунальные ресурсы и наценку при их перепродаже жильцам.

Как отмечают эксперты, эта реформа даст реальные инструменты для контроля. Появится возможность выявлять несоответствие между собранными и фактически потраченными средствами. Основные финансовые злоупотребления, которые станет возможно отслеживать, включают завышение стоимости коммунальных ресурсов, сокрытие доходов от аренды общих помещений и нецелевое использование средств.

