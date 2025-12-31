«Дайте танк», «Кухни» и идеальная попса: Алиса Вокс о музыкальных фаворитах 2025 года

Алиса Вокс заявила НСН, что лучшей композицией уходящего года считает песню «Хрупко» группы Дайте танк (!) и раскрыла, почему музыкантам можно больше не выпускать новых песен.

Певица, экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с НСН представила свой список треков, которые по итогам 2025 года больше всего запали ей в душу и, в частности, поделилась, как в ее идеальном мире должна была бы звучать попса.

«Во-первых, это композиция «Дайте танк» (!) «Хрупко». Я большой поклонник инди, и это, пожалуй, «бэст» этого года. От обложек до мастер-эффектов. Идеально. Следующим идет Павел Пиковский с треком «Полунин». Редкое сочетание аккуратной мелодики, красивого тембра и филигранных кружев слов. И, наконец, песня Тани Шаманиной «Эстрада». Если бы вся российская эстрада была такой - мои мир был бы почти идеален. Так звучала бы попса, если бы в 1987 мы пошли по пути сохранения лучших практик и традиций отечественной сцены, наследуя «вайб» советских сонграйтеров и интегрируя его в современность. Также в топ-3 музыкальных событий года я бы добавила «Невесту» (Глюкоза Cover) Варвары Ступиной, «Дорогу» Артура Аржакова (АукцЫон cover) и «Кухни» от группы «Бонд с кнопкой»», - отметила она.
«От суровости до шуточек»: Алиса Вокс об участии в новом альбоме Галанина

Говоря о новых трендах в мире музыки, певица выделила интерес к каверам и феномен неожиданной популярности старых песен.

«Продолжается тренд на каверы и переосмысления. Добавилось повсеместное использование ИИ «для вдохновения» и цифровые артисты. Ну, и теперь совершенно пропал смысл постоянно выпускать что-то новое, потому что может «залететь» песня 20-летней давности», - подметила Вокс.

Напомним, что 2025 год действительно ознаменовался возвращением популярности таким артистам 90-х и 2000-х, как Надежда Кадышева, или, например, Татьяна Буланова. Их песни заново «вирусились» в социальных сетях, а сами певицы снова собирали целые стадионы на сольных концертах. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев объяснял это НСН тем, что мелодии из детства и юности всегда вызывают у слушателей нежные чувства, а вот для молодого поколения ритмы и звучание звезд 90-х, наоборот, нестандартны и новы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: официальная страница Алисы Вокс в VK
ТЕГИ:МузыкаПевицаАлиса Вокс

Горячие новости

Все новости

партнеры