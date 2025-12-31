Говоря о новых трендах в мире музыки, певица выделила интерес к каверам и феномен неожиданной популярности старых песен.

«Продолжается тренд на каверы и переосмысления. Добавилось повсеместное использование ИИ «для вдохновения» и цифровые артисты. Ну, и теперь совершенно пропал смысл постоянно выпускать что-то новое, потому что может «залететь» песня 20-летней давности», - подметила Вокс.

Напомним, что 2025 год действительно ознаменовался возвращением популярности таким артистам 90-х и 2000-х, как Надежда Кадышева, или, например, Татьяна Буланова. Их песни заново «вирусились» в социальных сетях, а сами певицы снова собирали целые стадионы на сольных концертах. Зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев объяснял это НСН тем, что мелодии из детства и юности всегда вызывают у слушателей нежные чувства, а вот для молодого поколения ритмы и звучание звезд 90-х, наоборот, нестандартны и новы.

