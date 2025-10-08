В России субсидии впервые выплатили цифровыми рублями

В России была впервые осуществлена выплата субсидии цифровыми рублями. Об этом заявил первый зампредседателя правления банка «Ак Барс» Тагир Каримов.

Глава Минфина заверил в надежности цифрового рубля

По его словам, кредитная организация провела выплату в тестовом режиме - при поддержке Минфина Татарстана. Результат эксперимента представлен главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

«Система цифрового рубля не даст оплатить не на те цели, не на превышение суммы и не в тот срок», - указал он.

Каримов отметил, что преимуществами процесса являются автоматизация процесса и сокращение бумажного документооборота.

Ранее в Минфине заявил, что в России заработную плату впервые выплатили в цифровых рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЦифровизацияБанкиВыплатыСубсидииЦифровой рубль

Горячие новости

Все новости

партнеры