В России субсидии впервые выплатили цифровыми рублями

По его словам, кредитная организация провела выплату в тестовом режиме - при поддержке Минфина Татарстана. Результат эксперимента представлен главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

«Система цифрового рубля не даст оплатить не на те цели, не на превышение суммы и не в тот срок», - указал он.

Каримов отметил, что преимуществами процесса являются автоматизация процесса и сокращение бумажного документооборота.

Ранее в Минфине заявил, что в России заработную плату впервые выплатили в цифровых рублях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

