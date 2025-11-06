В Госдуме заявили, что наценка на продукты может доходить до 300%
В России наценку торговых сетей на товары предлагают ограничить 15%, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий проект закона, который будет внесен в Госдуму 6 ноября.
В настоящее время надбавка на непродовольственные и отдельные продовольственные товары может доходить до 300%. По словам депутатов, из-за этого происходит рост цен.
Представители бизнеса считают законопроект малореалистичым: при ставке Центробанка в 16,5% торговые компании берут кредиты и вынуждены перекладывать свои издержки на покупателей через наценку как основной способ получения прибыли. Также им приходится платить коммунальные платежи, аренду, зарплату сотрудникам. Эксперты говорят, что мера значительно сократит доходы торговых сетей и в итоге может привести к дефициту. Однако парламентарии отмечают, что отдельные торговые сети целенаправленно завышают цены.
Ранее стало известно, что магазинам хотят установить единую весовую единицу измерения товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
