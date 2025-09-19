Россияне рассказали о месячных тратах на еду

Отмечается, что у 15% опрошенных месячные траты на продукты питания составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, столько же респондентов оставляют в продуктовых магазинах от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

Ещё 25% россиян признались, что еда обходится им в сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц, а каждый десятый тратит на более 50 тысяч рублей.

Также исследователи указали, что у большей части опрошенных (30%) расходы на продукты питания составляют до 30% бюджета, а у каждого пятого россиянина на это уходит более 40% от месячного дохода.

Ранее в Госдуме призвали признать бедными россиян с месячной зарплатой меньше 43 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».