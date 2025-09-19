Россияне рассказали о месячных тратах на еду
Большая часть россиян (35%) тратит на еду менее 10 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на исследование сервиса еды KOLOBOX и финансового маркетплейса «Сравни» пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что у 15% опрошенных месячные траты на продукты питания составляют от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, столько же респондентов оставляют в продуктовых магазинах от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Ещё 25% россиян признались, что еда обходится им в сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц, а каждый десятый тратит на более 50 тысяч рублей.
Также исследователи указали, что у большей части опрошенных (30%) расходы на продукты питания составляют до 30% бюджета, а у каждого пятого россиянина на это уходит более 40% от месячного дохода.
Ранее в Госдуме призвали признать бедными россиян с месячной зарплатой меньше 43 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Международное движение сатанизма» внесли в список террористов и экстремистов
- «Смешная информация»: В Госдуме отвергли запрет продажи презервативов супругам
- Великобритания в очередной раз расширила список санкций против России
- Моника Беллуччи и Тим Бёртон объявили о расставании
- Россияне рассказали о месячных тратах на еду
- Глава Еврокомиссии раскрыла подробности 19-го пакета санкций против России
- В российских кинотеатрах покажут фильм «Чапаев» 1934 года
- Небензя: Встреча Лаврова и Рубио планируется на полях сессии Генассамблеи ООН
- Генерал Липовой объяснил, что будет дальше с войсками РЭБ
- Россиянам пообещали, что без лифтов после 2030 года они не останутся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru