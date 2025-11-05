Магазинам хотят установить единую весовую единицу измерения товаров

В России для торговли могут ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров, сообщают «Известия».

Россияне рассказали о месячных тратах на еду

С инициативой к Минпромторгу и Роспотребнадзору обратились депутаты Госдумы. В настоящее время вес продукции может указываться как в килограммах, так и в граммах. Это, как правило, приводит покупателей к необоснованным тратам.

Инициативу поддерживают в Национальном союзе защиты прав потребителей и общественном совете при Роспотребнадзоре. Это поможет избежать обмана россиян.

В 2023 году в Госдуму вносился проект закона об установлении единой цены в килограммах или литрах, однако он не был принят из-за дополнительных расходов торговли на замену ценников.

Ранее стало известно, что граждане массово сталкиваются с просрочкой в магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Олег Елков
