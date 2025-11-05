Магазинам хотят установить единую весовую единицу измерения товаров
В России для торговли могут ввести унифицированную весовую единицу измерения товаров, сообщают «Известия».
С инициативой к Минпромторгу и Роспотребнадзору обратились депутаты Госдумы. В настоящее время вес продукции может указываться как в килограммах, так и в граммах. Это, как правило, приводит покупателей к необоснованным тратам.
Инициативу поддерживают в Национальном союзе защиты прав потребителей и общественном совете при Роспотребнадзоре. Это поможет избежать обмана россиян.
В 2023 году в Госдуму вносился проект закона об установлении единой цены в килограммах или литрах, однако он не был принят из-за дополнительных расходов торговли на замену ценников.
Ранее стало известно, что граждане массово сталкиваются с просрочкой в магазинах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магазинам хотят установить единую весовую единицу измерения товаров
- Шаман представил новую песню «4 ноября»
- СМИ: США рассматривают три варианта силовых операций в Венесуэле
- Москва ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях
- СМИ: В США потерпел крушение самолет
- Врач-мигрант лечил россиян по диплому, купленному за «трех баранов»
- Юрист: Переводы самому себе могут привести к блокировке счета
- В российских магазинах появились афганские гранаты
- Путин: Корабль НАТО наблюдал за испытаниями «Буревестника»
- Экс-глава «Укрэнерго»: Зеленский боится гнева жителей из-за отключения электричества зимой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru