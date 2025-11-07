В Госдуме уверены, что иностранцы не навяжут конкуренцию за бюджетные места в вузах
Сегодня иностранные студенты приглашаются в Россию либо по квоте, либо по официальному приглашению вузов, они не смогут конкурировать с россиянами за бюджетные места, сказала НСН Ольга Пилипенко.
Сегодня бюджетные места предоставляются иностранным студентам исключительно по квоте, кроме того, они обязаны проходить при поступлении тесты на русском языке и иметь законные основания на пребывание в России. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Группа депутатов Госдумы во главе с Леонидом Слуцким внесла законопроект, согласно которому иностранцы, которые хотят учиться в российских колледжах и техникумах, будут обязаны предоставлять документы, подтверждающие их законное пребывание в стране, а также проходить тест по русскому языку. По мнению авторов инициативы, реализация меры позволит еще до начала обучения выявить тех иностранцев, кто не способен осваивать материал на русском языке. Пилипенко отметила, что в России уже сейчас действует практика приема экзамена по русскому языку, документы на иностранных студентов также оформляются в обязательном порядке.
«Иностранные граждане приглашаются в Россию на обучение либо в рамках квоты, которая выделяется Россотрудничеством, либо по приглашению вузов, но с обязательным оформлением приглашения. Им дается на время пребывания в стране сначала гостевая, потом учебная виза. Практика приема экзамена по русскому языку уже распространена. В этом году приемная кампания для иностранных студентов проходила уже с учетом того, что они сдавали тесты на русском языке. У мигрантов обязательно должны быть законные основания на пребывание в России. Любой мигрант сегодня обязан проходить тесты по русскому языку и по основам государственности и истории России. Программы разработаны, определены вузы, точки приема тестов. Кроме того, в некоторых вузах реализуется программа на английском и на русском языках», — сказала она.
Собеседница НСН добавила, что приезжие подростки не конкурируют с российскими абитуриентами за бюджетные места.
«Такого нет и быть не может, потому что бюджетные места предоставляются в рамках квоты. В остальных случаях они учатся либо на коммерческой основе, и таких большинство», — заявила эксперт.
В свою очередь советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко указал НСН на то, что многие иностранцы специально приезжают в Россию, чтобы изучать русский язык.
«Мне кажется, что документы о законном пребывании должны оформлять вузы, у них есть специальные отделы, которые занимаются этой проблематикой. Вряд ли это какая-то новая история, которая требует дополнительного урегулирования. Что касается знания русского языка — многие иностранцы как раз приезжают сюда для того, чтобы изучить русский язык. Вузовские программы предусматривают обучение русскому языку до перехода к обучению по специалитету, по крайней мере, так было в СССР. Русский язык — это начальный предмет, который должны изучать иностранцы в вузах. Все эти инициативы на первый взгляд выглядят разумными, но требуют дополнительного осмысления и изучения», — подытожил он.
Ранее Ольга Пилипенко заявила, что вузы не будут выделять дополнительные квоты на прием иностранных граждан и за счет этого создавать конкуренцию с российскими студентами – их задача показать зарубежным партнерам готовность к сотрудничеству.
