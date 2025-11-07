«Иностранные граждане приглашаются в Россию на обучение либо в рамках квоты, которая выделяется Россотрудничеством, либо по приглашению вузов, но с обязательным оформлением приглашения. Им дается на время пребывания в стране сначала гостевая, потом учебная виза. Практика приема экзамена по русскому языку уже распространена. В этом году приемная кампания для иностранных студентов проходила уже с учетом того, что они сдавали тесты на русском языке. У мигрантов обязательно должны быть законные основания на пребывание в России. Любой мигрант сегодня обязан проходить тесты по русскому языку и по основам государственности и истории России. Программы разработаны, определены вузы, точки приема тестов. Кроме того, в некоторых вузах реализуется программа на английском и на русском языках», — сказала она.

Собеседница НСН добавила, что приезжие подростки не конкурируют с российскими абитуриентами за бюджетные места.

«Такого нет и быть не может, потому что бюджетные места предоставляются в рамках квоты. В остальных случаях они учатся либо на коммерческой основе, и таких большинство», — заявила эксперт.

В свою очередь советник Федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко указал НСН на то, что многие иностранцы специально приезжают в Россию, чтобы изучать русский язык.

«Мне кажется, что документы о законном пребывании должны оформлять вузы, у них есть специальные отделы, которые занимаются этой проблематикой. Вряд ли это какая-то новая история, которая требует дополнительного урегулирования. Что касается знания русского языка — многие иностранцы как раз приезжают сюда для того, чтобы изучить русский язык. Вузовские программы предусматривают обучение русскому языку до перехода к обучению по специалитету, по крайней мере, так было в СССР. Русский язык — это начальный предмет, который должны изучать иностранцы в вузах. Все эти инициативы на первый взгляд выглядят разумными, но требуют дополнительного осмысления и изучения», — подытожил он.

Ранее Ольга Пилипенко заявила, что вузы не будут выделять дополнительные квоты на прием иностранных граждан и за счет этого создавать конкуренцию с российскими студентами – их задача показать зарубежным партнерам готовность к сотрудничеству.

