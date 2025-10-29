«Президентом поставлена задача увеличить количество иностранных студентов, которые у нас обучаются. И в первую очередь мы говорим не о том, чтобы увеличивать квоты, мы говорим об информационной политике каждого вуза, который готов принимать иностранных студентов. Чтобы зарубежные партнеры, вузы и студенты знали, что такие программы реализуются с возможностью международной аккредитации. Важный момент – создание условий проживания и адаптации как для иностранных, так и для наших студентов. Так что, конечно, мы будем наращивать количество мест, как в рамках межгосударственных соглашений для иностранных студентов, так и для тех государств, в которых идут проекты с участием России», - разъяснила она.

Пилипенко подчеркнула, что новая система не будет принуждать вузы наращивать или сокращать платный прием.

«Мы бы хотели, регулируя прием, в первую очередь избавиться от недобросовестных поставщиков образовательных услуг, тех, у кого нет преподавательского состава, тех, у кого проходные баллы ниже установленного порога тройки. Некоторые сегодня принимают с двойками без единого госэкзамена, демпингуют и ставят стоимость ниже нормативной стоимости обучения. Мы ни в коем случае не убеждаем вузы увеличивать или сокращать платный прием и за этим будем смотреть», - подытожила она.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что ограничение количества студентов-"платников" в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома».

