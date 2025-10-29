В Госдуме развеяли опасения россиян из-за квот для иностранцев в вузах
Вузы должны показать дружественным России странам, что учиться в РФ привлекательно, но на российских студентах это никак не отразится, заявила НСН Ольга Пилипенко.
Вузы не будут выделять дополнительные квоты на прием иностранных граждан и за счет этого создавать конкуренцию с российскими студентами – их задача показать зарубежным партнерам готовность к сотрудничеству. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
В Минобрнауки подготовили методику государственного распределения коммерческих мест между вузами, пишет «Коммерсант». Теперь более чем для 40 специальностей число коммерческих регулироваться государством исходя из среднего числа студентов- «платников» в вузе за последние два года. Если у вуза было много «платников» с баллами меньше 50, то платные места на эти направления закроют вообще. Особые условия теперь и для иностранных студентов: вузы смогут получить дополнительные места при предоставлении документов от юрлиц или иностранных государств о намерении обучать у них определенное количество студентов. Пилипенко объяснила, зачем это нужно.
«Президентом поставлена задача увеличить количество иностранных студентов, которые у нас обучаются. И в первую очередь мы говорим не о том, чтобы увеличивать квоты, мы говорим об информационной политике каждого вуза, который готов принимать иностранных студентов. Чтобы зарубежные партнеры, вузы и студенты знали, что такие программы реализуются с возможностью международной аккредитации. Важный момент – создание условий проживания и адаптации как для иностранных, так и для наших студентов. Так что, конечно, мы будем наращивать количество мест, как в рамках межгосударственных соглашений для иностранных студентов, так и для тех государств, в которых идут проекты с участием России», - разъяснила она.
Пилипенко подчеркнула, что новая система не будет принуждать вузы наращивать или сокращать платный прием.
«Мы бы хотели, регулируя прием, в первую очередь избавиться от недобросовестных поставщиков образовательных услуг, тех, у кого нет преподавательского состава, тех, у кого проходные баллы ниже установленного порога тройки. Некоторые сегодня принимают с двойками без единого госэкзамена, демпингуют и ставят стоимость ниже нормативной стоимости обучения. Мы ни в коем случае не убеждаем вузы увеличивать или сокращать платный прием и за этим будем смотреть», - подытожила она.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что ограничение количества студентов-"платников" в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье
- В Госдуме развеяли опасения россиян из-за квот для иностранцев в вузах
- «Олег, слушай себя!»: Мясников дал совет Газманову после запретов врачей
- Россиянам назвали, кто заинтересован в увеличении числа мигрантов
- Путин: Россия готова прекратить огонь и пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
- «Микропенсии» зумеров: Как работодатели реагируют на пробелы в резюме
- Путин назвал ракету «Буревестник» прорывом в повышении обороноспособности РФ
- Путин: Россия испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой
- Суд в Санкт-Петербурге снова арестовал уличную певицу Наоко
- Гендиректором МХАТ им. Горького стала Елена Булукова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru