В Госдуме развеяли опасения россиян из-за квот для иностранцев в вузах

Вузы должны показать дружественным России странам, что учиться в РФ привлекательно, но на российских студентах это никак не отразится, заявила НСН Ольга Пилипенко.

Вузы не будут выделять дополнительные квоты на прием иностранных граждан и за счет этого создавать конкуренцию с российскими студентами – их задача показать зарубежным партнерам готовность к сотрудничеству. Об этом НСН рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

В Минобрнауки подготовили методику государственного распределения коммерческих мест между вузами, пишет «Коммерсант». Теперь более чем для 40 специальностей число коммерческих регулироваться государством исходя из среднего числа студентов- «платников» в вузе за последние два года. Если у вуза было много «платников» с баллами меньше 50, то платные места на эти направления закроют вообще. Особые условия теперь и для иностранных студентов: вузы смогут получить дополнительные места при предоставлении документов от юрлиц или иностранных государств о намерении обучать у них определенное количество студентов. Пилипенко объяснила, зачем это нужно.

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

«Президентом поставлена задача увеличить количество иностранных студентов, которые у нас обучаются. И в первую очередь мы говорим не о том, чтобы увеличивать квоты, мы говорим об информационной политике каждого вуза, который готов принимать иностранных студентов. Чтобы зарубежные партнеры, вузы и студенты знали, что такие программы реализуются с возможностью международной аккредитации. Важный момент – создание условий проживания и адаптации как для иностранных, так и для наших студентов. Так что, конечно, мы будем наращивать количество мест, как в рамках межгосударственных соглашений для иностранных студентов, так и для тех государств, в которых идут проекты с участием России», - разъяснила она.

Пилипенко подчеркнула, что новая система не будет принуждать вузы наращивать или сокращать платный прием.

«Мы бы хотели, регулируя прием, в первую очередь избавиться от недобросовестных поставщиков образовательных услуг, тех, у кого нет преподавательского состава, тех, у кого проходные баллы ниже установленного порога тройки. Некоторые сегодня принимают с двойками без единого госэкзамена, демпингуют и ставят стоимость ниже нормативной стоимости обучения. Мы ни в коем случае не убеждаем вузы увеличивать или сокращать платный прием и за этим будем смотреть», - подытожила она.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил НСН, что ограничение количества студентов-"платников" в вузах поможет выпускать более качественных специалистов, восполнить потребность государства в определенных профессиях и удержать региональных студентов «дома».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ГосдумаОбразование

Горячие новости

Все новости

партнеры