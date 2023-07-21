В Госдуме предложили обязать размещать пугающие картинки на продуктах с пальмовым маслом
Производителей продуктов с пальмовым маслом могут обязать размещать на упаковке пугающие изображения, как на табачной продукции. С соответствующей инициативой выступила фракция «Новые люди», передает РИА Новости.
Парламентарии предлагают ввести изменения в рамках борьбы с потреблением вредных продуктов.
«Представляется целесообразным обязать производителей продуктов, содержащих пальмовое масло, устанавливать специальные эмблемы на упаковке таких товаров по аналогии с показательными изображениями на упаковках сигарет, иллюстрирующие последствия потребления таких товаров», — говорится в обращении первого замглавы фракции, вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова к вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Размещение изображений призвано способствовать повышению осведомленности о рисках потребления пальмового масла. Кроме того, депутаты считают, что это создаст стимул для производителей продуктов разрабатывать «альтернативные и более здоровые варианты ингредиентов».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность за использование заменителей, в том числе пальмового масла, при производстве продуктов питания, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru