В Госдуме задумались об ограничении продажи энергетиков подросткам
Инициативу об ограничении продаж тех или иных напитков по времени принимают регионы, но Госдума не сможет с ними не согласиться, если мера станет массовой, заявил НСН Сергей Леонов.
Каждый субъект вправе сам ограничивать продажу энергетиков, на федеральном уровне никаких перемен пока не предвидится, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с НСН.
В Забайкальском крае вступил в силу запрет на ночную продажу энергетических напитков. С 21:00 до 10:00 купить «бодрящий» напиток теперь невозможно. Власти региона отмечали, что школьники и студенты активно покупали энергетики в позднее и раннее время, несмотря на очевидный вред для здоровья. Закон принят депутатами заксобрания в окончательном чтении. Леонов отметил, что в эту сферу Госдума не вмешивается, но может обратить на нее внимание в будущем.
«Вопрос регулирования времени и мест продаж энергетических напитков решается субъектами Российской Федерации самостоятельно. Безусловно, это мера поможет снизить потребление энергетиков, потому что молодежь в ночные часы как раз их активно покупает и употребляет. Если такое решение будет принято законодательными собраниями или губернаторами других регионов, то Госдума не сможет не поддержать инициативу. В основном мы выступаем за полный запрет употребления энергетиков несовершеннолетними, а все остальное уже решают регионы. Но на данный момент в плане федерального законодательства все решения приняты», — подчеркнул он.
Ранее Леонов в эфире НСН раскритиковал рекламу энергетиков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме задумались об ограничении продажи энергетиков подросткам
- Общий тираж романа Маргариты Симоньян достиг 88 тысяч экземпляров
- Нарколог не поверил, что Госдума спасет россиян от лудомании
- В Копейске найдены тела 16 погибших в результате взрыва
- Россиян напугали дефицитом новостроек и высокими ценами на жилье
- В Госдуме развеяли опасения россиян из-за квот для иностранцев в вузах
- «Олег, слушай себя!»: Мясников дал совет Газманову после запретов врачей
- Россиянам назвали, кто заинтересован в увеличении числа мигрантов
- Путин: Россия готова прекратить огонь и пустить СМИ в зоны окружения ВСУ
- «Микропенсии» зумеров: Как работодатели реагируют на пробелы в резюме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru