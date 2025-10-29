Каждый субъект вправе сам ограничивать продажу энергетиков, на федеральном уровне никаких перемен пока не предвидится, рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с НСН.

В Забайкальском крае вступил в силу запрет на ночную продажу энергетических напитков. С 21:00 до 10:00 купить «бодрящий» напиток теперь невозможно. Власти региона отмечали, что школьники и студенты активно покупали энергетики в позднее и раннее время, несмотря на очевидный вред для здоровья. Закон принят депутатами заксобрания в окончательном чтении. Леонов отметил, что в эту сферу Госдума не вмешивается, но может обратить на нее внимание в будущем.