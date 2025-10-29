В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил НСН, что задержка с назначением губернатора — вполне рядовая ситуация, подобные прецеденты в России уже были.

«Поводов для беспокойства я не вижу, преувеличивать значение этого факта не стоит. Конечно, необычно то, что решение затянулось на месяц, но подобные прецеденты у нас были, например, по Кировской области была задержка с принятием решения. Руденя был очень успешным и эффективным губернатором, который наладил хорошо работающую систему, и эта задержка ей не угрожает», — добавил эксперт.



Назначение на губернаторский пост — сложная и ответственная задача, подобрать кандидатуру порой удается далеко не сразу, сказал НСН директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.

«Сегодня даже назначить врио губернатора — задача достаточно сложная и ответственная, поскольку должность предполагает выполнение человеком многих задач и функций, тем более в нынешней ситуации. Важно и то, что Тверская область активно развивается с точки зрения экономики, промышленности и туризма, хотя есть и свои проблемы — в частности, убыль населения на протяжении последних нескольких десятилетий. В такой регион нельзя назначить губернатором абы кого», — заключил он.

В свою очередь издание «Коммерсант» ранее сообщило, что в качестве одного из возможных сменщиков Рудени рассматривался заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, за плечами которого уже был кратковременный опыт руководства Белгородской областью. Однако, как сообщил один из источников, Буцаев отказался от такой возможности. Сам замминистра от комментариев изданию отказался.



Издание также называло еще одним возможным претендентом на должность начальника управления администрации президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, однако его назначение тоже не рассматривается, равно как среди кандидатов больше не фигурирует кандидатура первого вице-губернатора Томской области Андрея Дунаева.

Как заявил изданию глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, вакансия образовалась в результате «неожиданного пасьянса с более масштабными перестановками». Успешный карьерный рост Рудени и появление скоростной трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, продемонстрировали необходимость назначения на пост губернатора «более высокого статусного чиновника», чем технический местный или федеральный управленец.

