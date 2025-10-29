«Заткнули дырку»: Почему Тверская область на месяц осталась без губернатора
Заминка в назначении нового губернатора Тверской области произошла из-за спонтанного назначения экс-губернатора Игоря Рудени на новую должность, а желающих на замену пока не нашлось, сказали НСН Евгений Минченко и Виктор Потуремский.
Сегодня никто не стремится занять пост губернатора Тверской области, поскольку это не самый ресурсоемкий и привлекательный регион. Об этом НСН заявил президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко.
Тверская область ровно месяц живет без губернатора. Напомним, президент Владимир Путин 29 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий Игоря Рудени в связи с переходом на новую должность. Правительство же региона не комментирует то, кто сегодня исполняет обязанности главы региона, передает РИА Новости. Минченко отметил, что желающих занять кресло губернатора не так много.
«Это не самое долгое ожидание, бывало и подольше, ничего экстраординарного здесь нет. Руденю на позицию полпреда назначали достаточно спонтанно, “заткнули дырку”. Регион нельзя назвать очень ресурсоемким и привлекательным, думаю, что желающих стать его губернатором не сильно много. С другой стороны, в стране уже несколько лет работает “школа губернаторов”, претендентов в кадровом резерве хватает, в ближайшее время эта вакансия будет заполнена. Это будет достаточно спокойная замена, считаю, что в регионе уже наведен порядок прежним губернатором. В последнее время резкие перестановки с приходом нового губернатора — скорее исключение, чем правило», — подчеркнул собеседник НСН.
В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский заявил НСН, что задержка с назначением губернатора — вполне рядовая ситуация, подобные прецеденты в России уже были.
«Поводов для беспокойства я не вижу, преувеличивать значение этого факта не стоит. Конечно, необычно то, что решение затянулось на месяц, но подобные прецеденты у нас были, например, по Кировской области была задержка с принятием решения. Руденя был очень успешным и эффективным губернатором, который наладил хорошо работающую систему, и эта задержка ей не угрожает», — добавил эксперт.
Назначение на губернаторский пост — сложная и ответственная задача, подобрать кандидатуру порой удается далеко не сразу, сказал НСН директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов.
«Сегодня даже назначить врио губернатора — задача достаточно сложная и ответственная, поскольку должность предполагает выполнение человеком многих задач и функций, тем более в нынешней ситуации. Важно и то, что Тверская область активно развивается с точки зрения экономики, промышленности и туризма, хотя есть и свои проблемы — в частности, убыль населения на протяжении последних нескольких десятилетий. В такой регион нельзя назначить губернатором абы кого», — заключил он.
В свою очередь издание «Коммерсант» ранее сообщило, что в качестве одного из возможных сменщиков Рудени рассматривался заместитель министра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев, за плечами которого уже был кратковременный опыт руководства Белгородской областью. Однако, как сообщил один из источников, Буцаев отказался от такой возможности. Сам замминистра от комментариев изданию отказался.
Издание также называло еще одним возможным претендентом на должность начальника управления администрации президента по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктора Евтухова, однако его назначение тоже не рассматривается, равно как среди кандидатов больше не фигурирует кандидатура первого вице-губернатора Томской области Андрея Дунаева.
Как заявил изданию глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, вакансия образовалась в результате «неожиданного пасьянса с более масштабными перестановками». Успешный карьерный рост Рудени и появление скоростной трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, продемонстрировали необходимость назначения на пост губернатора «более высокого статусного чиновника», чем технический местный или федеральный управленец.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лыжи не поехали: Почему экс-Decathlon оказался на грани банкротства
- Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией более $5 трлн
- Россиянам посоветовали есть рыбу несколько раз в неделю
- Кусочек рынка: Зачем «китайцам» нужны автомобильные заводы в России
- Минфин США временно разрешил операции с «дочками» «Роснефти» в Германии
- Юрист рассказала, как защитить голос от копирования с помощью ИИ
- Россияне назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники
- Россиянам рассказали, как сохранить любовь
- «Заткнули дырку»: Почему Тверская область на месяц осталась без губернатора
- Песков объяснил, как следует договариваться с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru