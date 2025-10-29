Минфин США временно разрешил операции с «дочками» «Роснефти» в Германии

Уточняется, что речь идёт о компаниях Rosneft Deutschland GmbH или RN Refining & Marketing GmbH, а также организациях, в которых они «прямо или косвенно, индивидуально или совокупно владеют 50% или более».

«Разрешаются все транзакции, запрещенные положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности... до 00:01 по восточному летнему времени 29 апреля 2026 года», - уточнили в Минфине США.

Ранее Вашингтон ввёл санкции против компаний «Роснефть» и «Лукойл» и их дочерних предприятий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

