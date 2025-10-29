Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией более $5 трлн
Первой в мире компанией, достигшей капитализации более чем в пять трлн долларов, стала американская Nvidia. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что в ходе торгов на бирже Nasdaq 29 октября акции компании, которая специализирующаяся на разработке графических процессоров и систем на чипе, подорожали до исторического максимума в 209,86 доллара. Благодаря этому её рыночная стоимость достигла отметки в 5,1 трлн долларов.
Отмечается, что акции Nvidia стали дорожать после того, как глава компании Дженсен Хуан объявил о намерении построить семь суперкомпьютеров для министерства энергетики, а также указал, что сумма её портфеля заказов составляет 500 млрд долларов.
Ранее власти США одобрили поставку ОАЭ высокотехнологичных микросхем компании Nvidia на сумму в несколько млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лыжи не поехали: Почему экс-Decathlon оказался на грани банкротства
- Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией более $5 трлн
- Россиянам посоветовали есть рыбу несколько раз в неделю
- Кусочек рынка: Зачем «китайцам» нужны автомобильные заводы в России
- Минфин США временно разрешил операции с «дочками» «Роснефти» в Германии
- Юрист рассказала, как защитить голос от копирования с помощью ИИ
- Россияне назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники
- Россиянам рассказали, как сохранить любовь
- «Заткнули дырку»: Почему Тверская область на месяц осталась без губернатора
- Песков объяснил, как следует договариваться с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru