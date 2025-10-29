Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией более $5 трлн

Уточняется, что в ходе торгов на бирже Nasdaq 29 октября акции компании, которая специализирующаяся на разработке графических процессоров и систем на чипе, подорожали до исторического максимума в 209,86 доллара. Благодаря этому её рыночная стоимость достигла отметки в 5,1 трлн долларов.

Отмечается, что акции Nvidia стали дорожать после того, как глава компании Дженсен Хуан объявил о намерении построить семь суперкомпьютеров для министерства энергетики, а также указал, что сумма её портфеля заказов составляет 500 млрд долларов.

Ранее власти США одобрили поставку ОАЭ высокотехнологичных микросхем компании Nvidia на сумму в несколько млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».