«Российские производители никогда не покрывали полностью потребности рынка. Они могли закрыть только 20-30%. Были какие-то подкатегории, которые российские производители могли закрыть до 100%, — лыжи, клюшки и так далее, то есть какой-то нетехнологичный инвентарь. Все высокотехнологичное — тренажеры и даже мячи — выпускали западные производители. Во-вторых, Decathlon объединял огромное количество российских и международных компаний, кроме того, была налажена логистика. Например, велосипед мог производиться в России, а продаваться в любом Decathlon мира. Desport приобрел только магазины и помещения, все остальное — логистику, отношения с контрагентами в Китае, Вьетнаме, России — приходится налаживать самим. Очевидно, что Desport сначала распродавал остатки, потом пытался как-то это заместить, очевидно, что у него не получилось. Немаловажную роль играют и потребительские предпочтения, сезонный фактор», — сказал Белозеров.

Кроме того, отметил собеседник НСН, в России за последние годы изменился сам формат занятий спортом.

«Постоянными потребителями остаются школьники. Им надо постоянно покупать одежду, инвентарь и так далее. Все остальное — вопрос предпочтений. Люди занимаются спортом, но, начиная с пандемии, изменился сам формат занятий спортом. Раньше люди в первую очередь шли в фитнес-клубы, покупали себе абонемент и считали, что они занимаются спортом, при этом они то ходили, то не ходили на занятия. Сейчас люди полностью используют ту карту, которую купили, — из-за этого многие фитнес-клубы закрываются. После пандемии люди сами освоили занятия спортом на улице, благо, уделяется огромное внимание уличному спорту, по крайней мере, в Москве. Люди бегают, катаются на велосипедах, занимаются без тренеров, устраивают групповые занятия. Они стали покупать себе инвентарь, который необходим или на который хватает денег. Кроме того, люди стали отдельно заказывать инвентарь через маркетплейсы», — подытожил он.

Общая сумма исков приближается к 850 млн руб. Если Desport обанкротится, это будет первый случай банкротства крупного ритейлера, пережившего ребрендинг после ухода западного владельца. Бренд Decathlon ушел из России в 2022 году, с 2006 года в стране открылись 57 магазинов, бизнес был продан ООО АРМ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

