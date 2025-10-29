Россиянам рассказали, как сохранить любовь

По её словам, также на отношениях негативно отражаются игнорирование потребностей партнёра и нехватка у пары общих целей.

Эксперт рассказала, что для сохранения близости следует регулярно прибегать к таким ритуалы, как совместные ужины, прогулки, поездки, не забывая при этом про честные разговоры о потребностях друг друга.

«Любовь... может быть спрятана за бытовыми сложностями. Её можно вернуть, если вместе искать первопричины и решения... Готовность идти навстречу, меняться ради другого и вера в «мы» делают отношения бессрочными», — подчеркнула психолог.

Ранее священник петербургского храма святого Александра Невского в Усть-Ижоре Андрей Бондарев заявил, что распадаются даже венчанные браки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».