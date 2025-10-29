Национальная федерация музыкальной индустрии (включает крупные музыкальные лейблы «Блэк Стар» «Медиа Лэнд» и другие) и Союз дикторов предложили добавить в законопроект о синтезированных голосах штрафы за использование признаков личности без разрешения владельца, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, по аналогичному механизму сегодня действуют компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Гринь подчеркнула, что подтвердить синтез голоса без разрешения владельца не так просто.

«В случаях использования чужого голоса без разрешения необходимы конкретные факты: когда и как оно зафиксировано, какие есть доказательства. Обычно применяют биометрическую экспертизу, сопоставление характерных особенностей голоса, анализ аудио-метаданных, привлекают экспертов по цифровой экспертизе и правоохранительные органы. Доказательства должны демонстрировать факт использования голоса без согласия и причиненный ущерб, а также причинно-следственную связь. Важна прозрачная процедура и доступ к образцам голоса для сравнения, наличие юридических оснований для инициации компенсации и сроки рассмотрения дела. Комментарий минимизирует риск распространения неподтвержденных сведений. Подчеркивает, что ответственность за нарушение несут злоумышленники, использующие чужой голос. Стороны работают над защитой прав граждан и профилактикой подобных случаев», - сказала она.