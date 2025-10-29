Юрист рассказала, как защитить голос от копирования с помощью ИИ
Биометрическая экспертиза и анализ аудио-метаданных могут помочь доказать, что голос человека был синтезирован с помощью нейросетей, рассказала НСН Елена Гринь.
Голос, сгенерированный искусственным интеллектом, сегодня может быть почти не отличим от реального, при этом доказать, что он был синтезирован без разрешения довольно сложно, заявила в беседе с НСН председатель Союза юристов-блогеров, заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА имени Кутафина Елена Гринь.
Национальная федерация музыкальной индустрии (включает крупные музыкальные лейблы «Блэк Стар» «Медиа Лэнд» и другие) и Союз дикторов предложили добавить в законопроект о синтезированных голосах штрафы за использование признаков личности без разрешения владельца, пишет «Коммерсант». Как отмечает издание, по аналогичному механизму сегодня действуют компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Гринь подчеркнула, что подтвердить синтез голоса без разрешения владельца не так просто.
«В случаях использования чужого голоса без разрешения необходимы конкретные факты: когда и как оно зафиксировано, какие есть доказательства. Обычно применяют биометрическую экспертизу, сопоставление характерных особенностей голоса, анализ аудио-метаданных, привлекают экспертов по цифровой экспертизе и правоохранительные органы. Доказательства должны демонстрировать факт использования голоса без согласия и причиненный ущерб, а также причинно-следственную связь. Важна прозрачная процедура и доступ к образцам голоса для сравнения, наличие юридических оснований для инициации компенсации и сроки рассмотрения дела. Комментарий минимизирует риск распространения неподтвержденных сведений. Подчеркивает, что ответственность за нарушение несут злоумышленники, использующие чужой голос. Стороны работают над защитой прав граждан и профилактикой подобных случаев», - сказала она.
По словам собеседницы НСН, нейросети уже позволяют синтезировать аудио, почти неотличимое от реального голоса человека.
«Для творческой сферы и шоу-бизнеса это крайне важно, поскольку сейчас стало достаточно сложно отличить голос созданный с помощью от настоящего голоса человека. О регламентации говорить пока преждевременно. Ожидаем поправок в Гражданский Кодекс РФ и иные законы, чтобы были правовые механизмы по борьбе с нарушением права на голос и его генерации с помощью ИИ», - уточнила Гринь.
Ранее на Spotify стали появляться песни, сгенерированные искусственным интеллектом и размещенные от имени умерших артистов. В частности, на странице убитого в 1989 году кантри-музыканта Блейза Фоули появился новый сингл под названием «Together». Оказалось, что за этим стоит компания Syntax Error, загрузившая подобные треки и на страницы других музыкантов без разрешения правообладателей. В итоге песни были удалены с сервиса, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лыжи не поехали: Почему экс-Decathlon оказался на грани банкротства
- Nvidia стала первой в мире компанией с капитализацией более $5 трлн
- Россиянам посоветовали есть рыбу несколько раз в неделю
- Кусочек рынка: Зачем «китайцам» нужны автомобильные заводы в России
- Минфин США временно разрешил операции с «дочками» «Роснефти» в Германии
- Юрист рассказала, как защитить голос от копирования с помощью ИИ
- Россияне назвали самые популярные направления на ноябрьские праздники
- Россиянам рассказали, как сохранить любовь
- «Заткнули дырку»: Почему Тверская область на месяц осталась без губернатора
- Песков объяснил, как следует договариваться с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru