Утильсбор и высокий спрос подстегивают китайских производителей открывать заводы в России. У некоторых производителей даже нет конкурентов на рынке. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Hongqi планирует собирать автомобили на территории России Об этом в ходе форума автомобильного бизнеса CarXL 25 рассказал исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев. По словам топ-менеджера, это будет собственное производство. На данный момент они ждут финального решения по этому вопросу от китайского офиса. Его слова передает Autonews. Ломанова не удивило это решение.