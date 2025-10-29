Кусочек рынка: Зачем «китайцам» нужны автомобильные заводы в России
Чтобы развернуть полноценное производство, потребуется много времени, но есть и более быстрые варианты, которые уже используют некоторые компании, заявил НСН Андрей Ломанов.
Утильсбор и высокий спрос подстегивают китайских производителей открывать заводы в России. У некоторых производителей даже нет конкурентов на рынке. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.
Hongqi планирует собирать автомобили на территории России Об этом в ходе форума автомобильного бизнеса CarXL 25 рассказал исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев. По словам топ-менеджера, это будет собственное производство. На данный момент они ждут финального решения по этому вопросу от китайского офиса. Его слова передает Autonews. Ломанова не удивило это решение.
«Hongqi давно зашли на наш рынок, и у них достаточно высокие продажи. Нет ничего удивительного, что они готовы здесь открыть свой завод. Скорее всего, главная причина — это повышение стоимости импортных автомобилей. Плюс к этому, я думаю, что они хотят занять определенную нишу, потому что — это автомобили некого бизнес-сегмента, который у нас практически отсутствует. Если будут введены новые коэффициенты, то как раз дороже всего начнут обходиться импортные автомобили, которые имеют достаточно мощные двигатели, естественно, и машины элитного сегмента. Поэтому, если они успеют наладить производство здесь, им будет доступен практически весь этот кусочек рынка», — отметил он.
Ломанов также добавил, что машины, собранные в России, могут появиться на рынке уже скоро.
«Если это производство полного цикла, то это очень долгий процесс. Он требует серьезной локализации и подготовки, поэтому такой вариант маловероятен. Есть упрощенные варианты или отверточное производство. Оно налаживается достаточно быстро — за полгода это можно сделать. У Hongqi не очень много конкурентов. Китай, как правило, подставляет на наш рынок кроссоверы. Здесь же мы говорим об автомобилях премиум-сегмента. Есть игроки на рынке, кто занимается премиум-сегментом, но, я повторюсь, с локализацией никто не спешит», — заключил он.
