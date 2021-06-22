Мурашко призвал студентов вакцинироваться

Он отметил, что пройти вакцинацию нужно до начала нового учебного года. «Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко рассказал, что наращивание темпов вакцинации является совместной задачей вузов, научных организаций и министерства. Он добавил, что нужно обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

