Мурашко призвал студентов вакцинироваться
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что студентам необходимо привиться от коронавируса, сообщило РИА Новости.
Он отметил, что пройти вакцинацию нужно до начала нового учебного года. «Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля», — подчеркнул министр.
Ранее Мурашко рассказал, что наращивание темпов вакцинации является совместной задачей вузов, научных организаций и министерства. Он добавил, что нужно обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.
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