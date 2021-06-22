Мурашко призвал студентов вакцинироваться

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что студентам необходимо привиться от коронавируса, сообщило РИА Новости.

Мурашко: Необходимо ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу

Он отметил, что пройти вакцинацию нужно до начала нового учебного года. «Мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля», — подчеркнул министр.

Ранее Мурашко рассказал, что наращивание темпов вакцинации является совместной задачей вузов, научных организаций и министерства. Он добавил, что нужно обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

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Фото: facebook.com/MinzdravRu
ТЕГИ:СтудентыКоронавирусМинздрав
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