Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала

Также теперь предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата к другому родителю.

Решение о выплате материнского капитала сегодня принимается в сроки от 5 до 15 дней, сообщила сенатор, председатель социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Она уточнила, что срок принятия решения может быть увеличен до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не дали ответ.

Сенатор напомнила, что для получения материнского капитала на ребенка он должен быть гражданином РФ с рождения, а сам родитель должен иметь российское гражданство на момент рождения ребенка. Для тех, у кого есть аккаунт на Госуслугах, сертификат оформляется автоматически.

Чтобы самостоятельно получить сертификат, нужно предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и само заявление на получение сертификата, передает «Радиоточка НСН».

