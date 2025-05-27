Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала
Госдума приняла закон о цифровизации материнского капитала, одобрив проект сразу во втором и третьем чтениях.
Закон разработан для перехода к системе «Социального казначейства» единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки. Теперь будет вестись учет всех, кто имеет право на получение материнского капитала, поэтому процесс будет упрощен.
Также теперь предусмотрен автоматический переход права на маткапитал в случае смерти владельца сертификата к другому родителю.
Решение о выплате материнского капитала сегодня принимается в сроки от 5 до 15 дней, сообщила сенатор, председатель социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова. Она уточнила, что срок принятия решения может быть увеличен до 15 рабочих дней, если ответственные ведомства вовремя не дали ответ.
Сенатор напомнила, что для получения материнского капитала на ребенка он должен быть гражданином РФ с рождения, а сам родитель должен иметь российское гражданство на момент рождения ребенка. Для тех, у кого есть аккаунт на Госуслугах, сертификат оформляется автоматически.
Чтобы самостоятельно получить сертификат, нужно предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении детей, СНИЛС и само заявление на получение сертификата, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru