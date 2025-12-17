Из «Единой России» выгнали отправившего жену рожать в Чили депутата

После публикаций супруги депутат городской думы Тольятти Александра Дорожкина о родах в Чили для получения ребенком иностранного паспорта парламентарий вышел из «Единой России», сообщает РБК.

Причиной стали посты в соцсетях его жены, где она объяснила выбор Чили красотой языка, а целью назвала «сильный паспорт». Секретарь партии по этике Евгений Ревенко заявил, что «Герой чилийской истории все понял и... добровольно покинул ряды партии».

Дорожкин извинился перед теми, кого «ситуация задела».

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал Дорожкина. Парламентарий назвал поступок «позорным и циничным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

