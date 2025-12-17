Утверждены минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Министерство науки и высшего образования России зафиксировало проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов 2026 года, сообщают «Известия».
Официально опубликован соответствующий приказ, определяющий минимальные пороги для поступления в вузы, находящиеся в ведении министерства. Согласно документу, для подачи документов абитуриентам потребуется набрать не менее 40 баллов — по русскому языку, профильной математике, истории, иностранному языку, литературе, химии и географии.
Кроме того, минимальный 41 балл нужно получить по физике. Также минимум 45 баллов необходимо набрать по обществознанию и 46 — по информатике.
Депутат Госдумы Сергей Миронов ранее заявил, что позитивные перемены в российском среднем образовании невозможны без отказа от Единого государственного экзамена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
