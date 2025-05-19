«Ситуация на Байкале не просто плачевная, а тревожная и трагическая. Туристы используют пластик очень активно. Год назад был принят в первом чтении закон о запрещении пластика в акватории Байкала, но ко второму чтению закон завис. Правительство это не очень одобряет с подачи местного губернатора. Байкал уже приговорен, так как и рубка сплошная идет, никакие разговоры не помогают. Пластик – это еще не самое страшное, что ждет регион. Задумки тут очень страшные, идет захват земли и незаконная стройка… Поэтому эту проблему нужно решать, никакого оптимизма нет. Я выступал, когда мы принимали законопроект в первом чтении, я тогда говорил, что мы присутствуем на похоронах Байкала», - подчеркнул он.

По словам депутата, планируемое увеличение турпотока только усугубит экологическую ситуацию в регионе.

«Сейчас говорят о желании запустить пять миллионов туристов на Байкал. Я понимаю, что россияне имеют право полюбоваться красотами, но не уничтожать же эту красоту. Такое количество туристов для неподготовленной инфраструктуры только увеличивает использование пластика. Никаких дополнительных очистных сооружений не строят. Все плохо, но бизнес-элиты и власти местные уверены, что это деньги для бюджета. Поэтому поручения Путина почему-то интерпретируются по-своему. Некоторым нужны только деньги, а не величие Байкала. Но, конечно, есть люди в регионе, которые понимают, насколько эта ситуация опасна. Сегодня у нас миллион туристов в регионе, но инфраструктура уже не справляется. Волонтеры мешками собирают мусор. Инфраструктуру можно построить, но не вырубать тысячи гектаров – локально и по каждому объекту необходимо смотреть», - рассказал собеседник НСН.

Создавать инфраструктурные проекты на Байкале нужно, чтобы избежать «варварского» туризма, но с привлечением научных сотрудников местного заповедника, заявил ранее научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев «Радиоточке НСН».

