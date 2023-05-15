Принят в первом чтении законопроект об отмене деклараций для чиновников и депутатов
Госдума в первом чтении приняла проект закона, изменяющий порядок декларирования для чиновников и парламентариев.
Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Он отменяет ежегодную обязанность депутатов, сенаторов и госслужащих подавать декларации. Предоставлять информацию о своем имуществе и доходах они будут теперь только при изменении статуса (назначении, переводе) или при совершении крупных финансовых операций.
Инициатива призвана уйти от «архаичной» системы, при которой чиновники отчитываются раз в год. Вместо этого предлагается использовать возможности межведомственной системы «Посейдон» для постоянного отслеживания финансового положения госслужащих.
