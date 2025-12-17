Пригожин высказался о травле Долиной после приговора суда

Он выразил солидарность с артисткой и в то же время одобрил решение суда. «Пока хейт в тренде, его будут «раскручивать». Новое резонансное дело — и про Долину забудут», — заявил он.

Пригожин указал, что судебного процесса можно было избежать и вердикт Верховного суда, который является окончательным и справедливым, лучше принять. «Это важный сигнал: перед законом все равны, и «своих правил» для звезд не существует», — отметил продюсер.

Ранее Пригожин заявил, что Долина такая же жертва, как и обманутые покупатели ее квартиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

