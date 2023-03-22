В Госдуме в первом чтении приняли поправки о наказании за ввоз лекарств из перечня ВОЗ

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении серию поправок в уголовное и административное законодательство, которые регулирует наказание за ввоз в Россию незарегистрированных лекарств из перечня Всемирной организации здравоохранения, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

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В настоящее время в России действует принцип, в соответствии с которым не предусмотрена ответственность за реализацию или ввоз в страну незарегистрированных в РФ препаратов, которые не производятся на ее территории, если они включены в список, рекомендованный ВОЗ.

По мнению авторов поправок, это фактически означает ввоз страну и последующий сбыт лекарств, безопасность которых не подтверждена какими-либо документам, что, в свою очередь, создает угрозу для жизни и здоровья граждан РФ.

Ранее, как сообщала НСН, в Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов.

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ФОТО: РИА Новости
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