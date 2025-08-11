На Солнце произошел мощный выброс плазмы

Он затронул сразу несколько областей в западном полушарии звезды. Всего была охвачена площадь диаметром около полумиллиона километров (треть видимого солнечного диска).

Плазма была выброшена в плоскости расположения планет. Есть признаки ухода части вещества и магнитных полей в сторону Земли.

Ранее на Земле завершилась 30-часовая магнитная буря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

