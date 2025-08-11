СМИ: В Московской области прогремели взрывы
Как минимум пять взрывов прозвучало в Московской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Система ПВО России уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат «Лютый» на подлёте к Москве. По словам очевидцев, взрывы начались около 00:30 ночи. Были слышны звуки пролёта дрона в районе села Софьино и городах Бронницы и Раменское. Информации о пострадавших нет.
Как заявил московский мэр, силы ПВО Минобороны сбили два дрона, летевших на Москву.
Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
