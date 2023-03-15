В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов

До этого стало известно, что в Швейцарии наркозависимые смогут покупать в аптеках несколько доз фармацевтического героина. Ранее это можно было сделать лишь в специализированных центрах. Данное решение направлено с целью «лучше удовлетворять конкретные потребности стареющих пациентов», говорится в документе.

Ранее СМИ сообщили о запрете курения марихуаны в квартале красных фонарей в Амстердаме. Жители районов города жалуются на дискомфорт из-за постоянного шума и пьянок на улицах голландской столицы.

