В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов

Полиция раскрыла сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки в Московском регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, было задержано восемь организаторов подобных схем, изъято более 150 килограммов различных веществ. Граждане обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

В российских регионах начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств

До этого стало известно, что в Швейцарии наркозависимые смогут покупать в аптеках несколько доз фармацевтического героина. Ранее это можно было сделать лишь в специализированных центрах. Данное решение направлено с целью «лучше удовлетворять конкретные потребности стареющих пациентов», говорится в документе.

Ранее СМИ сообщили о запрете курения марихуаны в квартале красных фонарей в Амстердаме. Жители районов города жалуются на дискомфорт из-за постоянного шума и пьянок на улицах голландской столицы.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МВДНарушенияАптеки
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