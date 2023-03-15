В Московском регионе накрыли крупную сеть по продаже запрещенных препаратов
Полиция раскрыла сеть по продаже сильнодействующих препаратов через псевдоаптеки в Московском регионе, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, было задержано восемь организаторов подобных схем, изъято более 150 килограммов различных веществ. Граждане обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.
До этого стало известно, что в Швейцарии наркозависимые смогут покупать в аптеках несколько доз фармацевтического героина. Ранее это можно было сделать лишь в специализированных центрах. Данное решение направлено с целью «лучше удовлетворять конкретные потребности стареющих пациентов», говорится в документе.
Ранее СМИ сообщили о запрете курения марихуаны в квартале красных фонарей в Амстердаме. Жители районов города жалуются на дискомфорт из-за постоянного шума и пьянок на улицах голландской столицы.
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