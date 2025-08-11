Иран: Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский

По его словам, Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка. Как указал генерал, Тегеран будет защищать свои национальные интересы от проекта «Зангезур». При этом планы США о присутствии у северных границ республики никогда не сбудутся.

Ранее власти Ирана выступили против создания коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

