Иран: Алиев и Пашинян совершили ту же ошибку, что и Зеленский

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев и глава правительства Армении Никол Пашинян, доверившись Вашингтону, совершили ту же ошибку, что и президент Украины Владимир Зеленский, сообщил изданию Kayhan заместитель главы Корпуса стражей исламской революции (элитное подразделение армии Ирана) Ядолла Джавани.

«Выдавливают Россию»: Зачем Трамп позвал в Белый дом Алиева с Пашиняном

По его словам, Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка. Как указал генерал, Тегеран будет защищать свои национальные интересы от проекта «Зангезур». При этом планы США о присутствии у северных границ республики никогда не сбудутся.

Ранее власти Ирана выступили против создания коридора через Армению, который соединит Нахичевань с Азербайджаном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

