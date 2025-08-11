Путин рассказал президенту Киргизии об итогах встречи с Уиткоффом
Российский президент Владимир Путин во время общения по телефону сообщил лидеру Киргизии Садыру Жапарову об итогах встречи со специальным посланником главы США Стивом Уиткоффом, сообщает Кремль.
Также Путин рассказал о планируемой встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Жапаров поприветствовал шаги, предпринимаемые для дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины.
Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести без его участия личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
