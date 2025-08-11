Путин рассказал президенту Киргизии об итогах встречи с Уиткоффом

Также Путин рассказал о планируемой встрече с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Жапаров поприветствовал шаги, предпринимаемые для дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины.

Ранее стало известно, что лидер Украины Владимир Зеленский встревожен решением президента США Дональда Трампа провести без его участия личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

