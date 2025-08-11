Астронавт NASA: В космосе случались странные вещи

В интервью YouTube-каналу LADbible Stories она заявила, что ее постоянно спрашивают, видела ли она инопланетян. Женщина призналась, что ничего подобного не видела, однако в космосе случались странные вещи, которые удивляли ее. «Я например видела метеоры подо мной», — заявила она. По словам коллег на орбите, это был кусок космического мусора, попавший в атмосферу. Скотт указала, что очень хотела бы встретиться с инопланетянами.

Американка дважды побывала в космосе — в 2009 и 2011 годах — и всего провела на Международной космической станции 103 дня.

Ранее стало известно, что Ванга и «Живой Нострадамус» предрекли первый контакт людей с НЛО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

