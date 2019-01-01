В Госдуме предложили не выдавать права алкоголикам и наркоманам

Россиян могут начать проверять на регулярное употребление алкоголя перед выдачей водительских прав. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Эксперт считает, что для россиян, злоупотребляющим алкоголем, нужно устанавливать отсрочку в получении водительских прав, например, на месяц. Перед получением прав россиян могут обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя. Спустя месяц человеку будет предложено повторить прохождение теста. Подобная мера может применяться и к кандидатам, которые устраиваются на опасную производственную работу, пояснил Брюн.

Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что в предложении Минздрава есть неточности. По его словам, из-за пристрастие к алкоголю нужно вовсе запрещать садиться за руль, а не переносить получение прав всего на месяц.

«Непонятно, почему на месяц, если это гипотетическое исследование показало, что человек является хроническим алкоголиком? В таком случае человеку нельзя просто выдавать водительское удостоверение, если он является хроническим алкоголиком или употребляет наркотики. Есть система долговременного тестирования на употребление наркотиков. Это было бы более актуально, потому что откровенные алкоголики, которые получают права, мне кажется, картина достаточно редкая. А вот наркоманы, которые периодически принимают даже легкие, не говоря уже о тяжелых, наркотики – это более актуально», - заявил он.