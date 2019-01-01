В Госдуме предложили не выдавать права алкоголикам и наркоманам
Депутат Госдумы Вячеслав лысаков в эфире НСН поддержал предложение Минздрава о проверке граждан на регулярное употребление алкоголя перед выдачей водительских прав, но усомнился в реализации этого предложения.
Россиян могут начать проверять на регулярное употребление алкоголя перед выдачей водительских прав. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Эксперт считает, что для россиян, злоупотребляющим алкоголем, нужно устанавливать отсрочку в получении водительских прав, например, на месяц. Перед получением прав россиян могут обязать сдавать тест на регулярное употребление алкоголя. Спустя месяц человеку будет предложено повторить прохождение теста. Подобная мера может применяться и к кандидатам, которые устраиваются на опасную производственную работу, пояснил Брюн.
Зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН отметил, что в предложении Минздрава есть неточности. По его словам, из-за пристрастие к алкоголю нужно вовсе запрещать садиться за руль, а не переносить получение прав всего на месяц.
«Непонятно, почему на месяц, если это гипотетическое исследование показало, что человек является хроническим алкоголиком? В таком случае человеку нельзя просто выдавать водительское удостоверение, если он является хроническим алкоголиком или употребляет наркотики. Есть система долговременного тестирования на употребление наркотиков. Это было бы более актуально, потому что откровенные алкоголики, которые получают права, мне кажется, картина достаточно редкая. А вот наркоманы, которые периодически принимают даже легкие, не говоря уже о тяжелых, наркотики – это более актуально», - заявил он.
Вместе с тем, зампред Госдумы в целом поддержал предложение внештатного психиатра-нарколога Минздрава, однако отметил, что необходимо более тщательно разработать методику тестирования автолюбителей.
«Несмотря на то, что при получении справки медицинской есть такая форма проверки, как тестирование на наркотики, никто это не контролирует. Анализы можно сдать чьи угодно. Поэтому здесь все еще зависит от реализации таких предложений. Основной вопрос все-таки по этому предложению, какие будут использоваться методики? Что значит “проверять"? Каким образом? Проходить медицинскую комиссию? Вряд ли. Сдавать некие анализы еще раз? Это может подразумеваться только экспресс-диагностика. Скажем так, общее предложение без конкретизации механизма, без реализации этого предложения выглядит очень абстрактно. Идея то хорошая, конечно. Если человек выявляется, у которого есть любая зависимость, и он принимает психотропные вещества не по назначению врача, наркотики или у него есть зависимость от алкоголя, конечно, такому человеку нельзя выдавать водительское удостоверение. Но для этого необходимы проверенные и точные информативные методики. А вот о методиках Брюн ни слова не сказал, поэтому пока его предложение выглядит абстрактно», - пояснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД намерены создать базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал в эфире НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей