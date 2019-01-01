В Госдуме рассказали, зачем ГИБДД доступ к врачебной тайне

В ГИБДД намерены создать базу данных с информацией о злостных нарушениях и случаях лишения водительских прав. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Роман Мишуров. По его словам, в эту базу попадут граждане, за которыми числятся десятки штрафов в год или лишение водительских прав. Кроме того, ГИБДД надеется получить доступ к информации о пациентах, состоящих на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах, что позволит исключить возможность выдачи ими водительских прав.

Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал в эфире НСН, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну (слушайте аудио).

«Говорят, ГАИ хочет узнать медицинскую тайну, информацию о больном человеке. Госавтоинспекция хочет обладать этой информацией не для того, чтобы использовать ее во вред против людей, зависимых от алкоголя, от наркотиков, страдающих психическими заболеваниями. Это необходимо для того, чтобы исключить их из дорожного движения, потому что, к сожалению, результаты проверок, проведенных несколько лет назад Генпрокуратурой, показали, что в ряде регионов суммарно несколько десятков тысяч человек имели водительские удостоверения, не имея на это никаких юридических прав, а соответствующие медицинские противопоказания имели место. Тем не менее, люди получили водительские удостоверения различными хитростями, с помощью определенных лазеек, взяток и так далее. Поэтому это правильная идея», — заявил парламентарий.