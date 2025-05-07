Ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочее место вызывает сильную тревогу, Минэкономразвития подготовило изменения в трудовое законодательство, чтобы у работодателя были механизмы действий в этой ситуации. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это огромная проблема. Минэкономразвития подготовило целый пакет изменений в трудовое законодательство, который всерьез рассматривался на российской трехсторонней комиссии. Потому что есть основания для тревоги. Одно из них – это увольнение за прогул, когда работник 4 часа не находится на рабочем месте без уважительных причин. В таком случае его можно уволить. Но попробуйте доказать, что это именно неуважительная причина. В судебной практике бывали случаи, когда только спустя несколько месяцев удавалось доказать прогул, работодатель же не детектив», - отметила она.