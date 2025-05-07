В Госдуме пожаловались на «сбегающих» с работы россиян
Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что Минэкономразвития намерено бороться с исчезающими с работы сотрудниками, а Алёна Старовойт уточнила, что многие поступают так от незнания законодательства.
Ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочее место вызывает сильную тревогу, Минэкономразвития подготовило изменения в трудовое законодательство, чтобы у работодателя были механизмы действий в этой ситуации. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Это огромная проблема. Минэкономразвития подготовило целый пакет изменений в трудовое законодательство, который всерьез рассматривался на российской трехсторонней комиссии. Потому что есть основания для тревоги. Одно из них – это увольнение за прогул, когда работник 4 часа не находится на рабочем месте без уважительных причин. В таком случае его можно уволить. Но попробуйте доказать, что это именно неуважительная причина. В судебной практике бывали случаи, когда только спустя несколько месяцев удавалось доказать прогул, работодатель же не детектив», - отметила она.
В свою очередь HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт отметила, что сталкивалась в своей практике с таким случаем и уточнила, что молодежь проступает так от незнания.
«Бывают случаи, когда молодые люди могут просто пойти на обеденный перерыв на работе и не вернуться. В моей практике такое было. Многие просто не знают, что по законодательству нужно написать заявление об увольнении, оформить приказ. На самом деле, если это его первый рабочий день, и он отработал пол дня, то можно расторгнуть этот договор без последствий», - рассказала она в пресс-центре НСН.
Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что поколение зумеров не готовы перерабатывать и терпеть повышенные требования от начальства, к ним нужен особый подход и мотивация.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Турция передала РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина
- СМИ: Летевший в РФ самолет Вучича вынужденно приземлился в Баку
- Застрявшим из-за задержки рейса в Таиланде россиянам отказались продлевать номер
- В Новороссийске не стали отменять парад в честь Дня Победы
- Кадыров встретится с Путиным и примет участие в его международных встречах
- Российские войска освободили село Липовое в ДНР
- Российские средства ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника
- Россиянам рассказали, почему PIN-код не защитит данные телефона при краже
- Песков заявил, что Россию больше не интересует «Большая восьмерка»
- ВСУ атаковали храм в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru