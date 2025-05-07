В Госдуме пожаловались на «сбегающих» с работы россиян

Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что Минэкономразвития намерено бороться с исчезающими с работы сотрудниками, а Алёна Старовойт уточнила, что многие поступают так от незнания законодательства.

Ситуация с прогулами сотрудников и их неявкой на рабочее место вызывает сильную тревогу, Минэкономразвития подготовило изменения в трудовое законодательство, чтобы у работодателя были механизмы действий в этой ситуации. Об этом в пресс-центре НСН рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это огромная проблема. Минэкономразвития подготовило целый пакет изменений в трудовое законодательство, который всерьез рассматривался на российской трехсторонней комиссии. Потому что есть основания для тревоги. Одно из них – это увольнение за прогул, когда работник 4 часа не находится на рабочем месте без уважительных причин. В таком случае его можно уволить. Но попробуйте доказать, что это именно неуважительная причина. В судебной практике бывали случаи, когда только спустя несколько месяцев удавалось доказать прогул, работодатель же не детектив», - отметила она.

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В свою очередь HR-эксперт, член Ассоциации спикеров СНГ Алёна Старовойт отметила, что сталкивалась в своей практике с таким случаем и уточнила, что молодежь проступает так от незнания.

«Бывают случаи, когда молодые люди могут просто пойти на обеденный перерыв на работе и не вернуться. В моей практике такое было. Многие просто не знают, что по законодательству нужно написать заявление об увольнении, оформить приказ. На самом деле, если это его первый рабочий день, и он отработал пол дня, то можно расторгнуть этот договор без последствий», - рассказала она в пресс-центре НСН.

Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН рассказала, что поколение зумеров не готовы перерабатывать и терпеть повышенные требования от начальства, к ним нужен особый подход и мотивация.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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