Депутаты Госдумы: Импорт принтеров для печати паспортов наладят за 2-3 месяца

Ранее МВД сообщило о прекращении из-за санкций поставок матричных принтеров, использующихся для печати паспортов граждан Российской Федерации. Отмечается, что в России такую технику не производят. Об этом сообщило издание «Ведомости». Аксаков заявил, что необходимо вернуться к вопросу о введении электронных паспортов, ранее замороженному Минцифры из-за высокой стоимости электронного документа по сравнению с бумажным.

«Для введения электронных паспортов необходимо взаимодействие с Минцифры. Возможно, стоит провести конкурс на максимально дешевый вариант их производства. Что же касается бумажных удостоверений личности, убежден, что этот вопрос тоже будет решен в ближайшее время», — сказал Аксаков.

Согласился с ним и Свинцов. Он отметил, что сейчас многие ведомства и структуры переводят документацию в электронную форму, однако подчеркнул, что Россия столкнулась и с другими, смежными проблемами.

«Наряду с прекращением поставок принтеров мы столкнулись с перебоями импорта серверов и иного оборудования, требующегося для создания баз данных, хранения информации и маршрутизации. К сожалению, все эти проблемы дополняют друг друга. Однако замечу, что есть дружественные нам государства (и их немало), через которые можно поставлять в Россию оборудование в обход прямого импорта из страны-производителя. Поэтому полагаю, что через два-три месяца ситуация с матричными принтерами благополучно разрешится», — заявил депутат.

Аксаков допустил продление срока действия старых бумажных паспортов, отметив, что подобные меры уже принимались ранее. Свинцов же предложил свой вариант решения проблемы.

«Полагаю, МВД примет решение организовать в каждом субъекте одно-два управления, где эти принтеры будут работать. Туда будут обращаться граждане, не сумевшие получить эту услугу по месту жительства», — добавил собеседник НСН.

Ранее глава Гознака Аркадий Трачук рассказал о самом популярном способе подделки паспорта. По его словам, чаще всего паспорт подделывают, приклеивая на место оригинальной фотографии другую.

