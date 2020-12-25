Эксперт рассказал о самом популярном способе подделки паспортов
25 декабря 202007:35
Чаще всего паспорт подделывают, приклеивая на место оригинальной фотографии другую. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
Он отметил, что выявление подделок в таких случаях требует «хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности», и не у всех людей при себе есть ультрафиолетовая лампа.
Трачук добавил, что модернизация бумажной версии паспорта в скором будет не нужна, если в скором будущем появится его электронная версия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru