Эксперт рассказал о самом популярном способе подделки паспортов

Чаще всего паспорт подделывают, приклеивая на место оригинальной фотографии другую. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.

Он отметил, что выявление подделок в таких случаях требует «хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности», и не у всех людей при себе есть ультрафиолетовая лампа.