ЕП отказался признавать документы, выданные в новых субъектах России

Депутаты Европейского парламента (ЕП) поддержали решение Совета Евросоюза и отказались признавать российские документы, выданные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении ЕП.

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В документе уточняется, что за непризнание высказались 540 депутатов, 6 проголосовали против и 36 воздержались.

«В четверг Европейский парламент согласился не признавать проездные документы, выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях Украины и Грузии», - подчеркнули в ЕП.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЕвросоюзЕвропарламентРоссияПаспорт
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