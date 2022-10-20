ЕП отказался признавать документы, выданные в новых субъектах России
Депутаты Европейского парламента (ЕП) поддержали решение Совета Евросоюза и отказались признавать российские документы, выданные в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в заявлении ЕП.
В документе уточняется, что за непризнание высказались 540 депутатов, 6 проголосовали против и 36 воздержались.
«В четверг Европейский парламент согласился не признавать проездные документы, выданные Россией на незаконно оккупированных ею территориях Украины и Грузии», - подчеркнули в ЕП.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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