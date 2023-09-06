В Госдуме требуют убрать из телеэфира критиковавшего СВО ведущего Шепелева

В Госдуме раздаются требования об отстранении от телевизионного эфира и проверки телеведущего Дмитрия Шепелева за критику специальной военной операции. Такой призыв озвучила первый заместитель главы комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Драпеко.

Заслуженная артистка РСФСР в комментарии «NEWS.ru» назвала двуличием решение телеканала «Россия 1» допустить Шепелева до эфира. Шоу о животных с его участием на федеральном канале значится в сетке 9 сентября.