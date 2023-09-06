В Госдуме требуют убрать из телеэфира критиковавшего СВО ведущего Шепелева

В Госдуме раздаются требования об отстранении от телевизионного эфира и проверки телеведущего Дмитрия Шепелева за критику специальной военной операции. Такой призыв озвучила первый заместитель главы комитета по культуре нижней палаты парламента Елена Драпеко.

Заслуженная артистка РСФСР в комментарии «NEWS.ru» назвала двуличием решение телеканала «Россия 1» допустить Шепелева до эфира. Шоу о животных с его участием на федеральном канале значится в сетке 9 сентября.

Сестра Фриске обвинили Шепелева в опустошении ее счетов

По словам Драпеко, если ведущий на самом деле выступал против СВО, то он подлежит проверки силовыми органами в соответствии с системой отечественного законодательства. При этом она посетовала, что комитет Госдумы по культуре не имеет отношения к телевидению. Вопрос об отстранении может решить Минцифры.

В день объявления СВО 24 февраля 2022 года Шепелев (экс-супруг певицы Жанны Фриске) писал в соцсетях, что ему страшно от того, что утром он отвел своего ребенка в детский ад, а на Украине родители ведут детей в бомбоубежище.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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