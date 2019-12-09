Сестра Фриске обвинили Шепелева в опустошении ее счетов

Родственница исполнительницы добавила, что Шепелев «по 20 миллионов чуть ли не через неделю снимал». «И он после этого говорит, что мы (семья Жанны Фриске – НСН) все это сняли», - возмутилась Наталья.

Также сестра Жанны рассказала, что Шепелев якобы оформил на себя генеральную доверенность в период, когда певица проходила лечение в США. Наталья считает, что сестра подписала документы в момент, когда она находилась под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов.

Сам Шепелев ранее в интервью Ксении Собчак заявил, что частично погасил задолженность перед «Русфондом». Ранее фонд собрал деньги на лечение певицы, однако после ее смерти средства пропали. Речь шла о сумме в 21 миллион рублей.

В результате «Русфонд» обратился с иском в суд, ответчиками в равной степени стали мать, отец и сын Фриске и Шепелева по имени Платон. Суд обязал вернуть фонду недостающую сумму. По словам Дмитрия, он погасил долг сына из собственных средств.

