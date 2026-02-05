Европа стремится к диалогу с Россией из-за своих экономических проблем, а представлять Евросоюз будет президент Франции Эммануэль Макрон, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву с целью установить диалог с Россией, передает Reuters со ссылкой на свои источники. Макрон также хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшие дни, утверждает ТАСС. Штир объяснил эти желания проблемами Европы.