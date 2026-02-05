Из Макрона ничего не выйдет: Кому ЕС поручит переговоры с Путиным
Евросоюз уже понимает, что с Россией необходимо договариваться, а кандидат на эту должность известен, заявил НСН Габор Штир.
Европа стремится к диалогу с Россией из-за своих экономических проблем, а представлять Евросоюз будет президент Франции Эммануэль Макрон, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
Дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву с целью установить диалог с Россией, передает Reuters со ссылкой на свои источники. Макрон также хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшие дни, утверждает ТАСС. Штир объяснил эти желания проблемами Европы.
«Европейские лидеры уже чувствуют проблемы со своей экономикой. Они также понимают, что Трамп все равно добьется того, чего он хочет, а значит мир когда-нибудь будет. В таком случае лучше серьезно участвовать в этом процессе, чем идти наперекор. Конечно, Европа не хочет заканчивать, а планирует держать Украину в войне как можно дольше. С другой стороны, она хочет что-то выторговать в своих интересах, чтобы добиться лучшего для себя договора о перемирии. Европейцы решили перейти к переговорам, чтобы сделать из поражения ничью. Однако ЕС придется хотя бы предложить отмену санкций против России, иначе с Москвой не о чем разговаривать и тратить время. Также должны быть разморожены российские активы», — отметил он.
Журналист подчеркнул, что никто, кроме Макрона не будет говорить с Россией от лица ЕС.
«Я думаю, что больше шансов на то, что главным переговорщиком от Европы будет Макрон. На роль переговорщика мог бы подойти премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, но в Европе его считают кремлевским пособником, другом Путина и вообще ненавидят. Такое же отношение и к премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Поэтому, на переговоры отправят Макрона. Из этого ничего не выйдет, но как-то надо начинать», — указал он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар объяснил НСН перемены в поведении по отношению к России у стран Евросоюза.
