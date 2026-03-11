«Хезболла» нанесла крупнейший ракетный удар по Израилю с начала конфликта

Ливанское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля более 100 ракет. Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что в результате атаки есть предварительные данные о жертвах.

По информации израильского издания The Times of Israel, это крупнейший ракетный удар со стороны «Хезболлы» с начала текущего конфликта. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах на севере страны, включая города Кирьят-Шмона и Хайфа, а также район Голанских высот.

Израиль начал наземную операцию против «Хезболлы» на юге Ливана

9 марта Израиль объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы». Стороны обмениваются ударами со 2 марта. В ходе наземной операции израильские военные понесли потери — по данным ЦАХАЛ, погибли как минимум двое военнослужащих.

После начала наступления Франция предложила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и объявила о выделении €6 миллиардов для гуманитарных организаций, работающих в Ливане, а также подготовила 20 тонн гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».

