«Хезболла» нанесла крупнейший ракетный удар по Израилю с начала конфликта
Ливанское движение «Хезболла» выпустило по территории Израиля более 100 ракет. Об этом сообщают местные СМИ, отмечая, что в результате атаки есть предварительные данные о жертвах.
По информации израильского издания The Times of Israel, это крупнейший ракетный удар со стороны «Хезболлы» с начала текущего конфликта. Сирены воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах на севере страны, включая города Кирьят-Шмона и Хайфа, а также район Голанских высот.
9 марта Израиль объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы». Стороны обмениваются ударами со 2 марта. В ходе наземной операции израильские военные понесли потери — по данным ЦАХАЛ, погибли как минимум двое военнослужащих.
После начала наступления Франция предложила созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН и объявила о выделении €6 миллиардов для гуманитарных организаций, работающих в Ливане, а также подготовила 20 тонн гуманитарной помощи, передает «Радиоточка НСН».
