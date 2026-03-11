Тренер оценила идею закрепить дресс-код для посетителей фитнес-клубов

Инициатива законодательно закрепить требования к внешнему виду посетителей фитнес-клубов требует осторожного подхода, поскольку в спортзалах уже действует негласный дресс-код. Такое мнение высказала тренер и многолетний клиент фитнес-клубов, пишет «ФедералПресс».

По ее словам, в обтягивающих лосинах, спортивных шортах или коротких топах нет ничего предосудительного. Такая одежда, отметила она, не только подчеркивает результаты тренировок, но и помогает контролировать работу мышц и технику выполнения упражнений.

Обойдемся без запретов: Фитнес-клубы выступили против дресс-кода

При этом тренер подчеркнула, что разумные границы необходимы. По ее мнению, в спортзалах неуместны чрезмерно откровенные элементы одежды — например, слишком короткие шорты, почти не прикрывающие ягодицы, топы с сильным вырезом, а также прозрачные ткани или вставки в интимных зонах. Она добавила, что вопросы могут возникать и к мужской форме — например, когда посетители тренируются в чрезмерно свободных шортах или снимают верх прямо в зале.

Тренер считает, что проблема должна решаться на уровне правил самих клубов, а не через законодательство. По ее словам, спортзал — общественное пространство, где важно уважать комфорт окружающих, однако чрезмерное регулирование может привести к неоправданно жестким ограничениям, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СпортФитнес

Горячие новости

Все новости

партнеры