Тренер оценила идею закрепить дресс-код для посетителей фитнес-клубов

При этом тренер подчеркнула, что разумные границы необходимы. По ее мнению, в спортзалах неуместны чрезмерно откровенные элементы одежды — например, слишком короткие шорты, почти не прикрывающие ягодицы, топы с сильным вырезом, а также прозрачные ткани или вставки в интимных зонах. Она добавила, что вопросы могут возникать и к мужской форме — например, когда посетители тренируются в чрезмерно свободных шортах или снимают верх прямо в зале.

Тренер считает, что проблема должна решаться на уровне правил самих клубов, а не через законодательство. По ее словам, спортзал — общественное пространство, где важно уважать комфорт окружающих, однако чрезмерное регулирование может привести к неоправданно жестким ограничениям, передает «Радиоточка НСН».

